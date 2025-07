Alberto Mayol y el temor de la derecha con Kast: él “es una hipótesis”

El sociólogo y director de La Cosa Nostra, Alberto Mayol, analizó los resultados de la última encuesta del centro de estudios, donde Jeannette Jara lidera con un 38% de apoyo, seguida por José Antonio Kast (23,3%) y Evelyn Matthei (18,7%). A pesar de la ventaja de Jara en primera vuelta, Mayol señaló que no lograría imponerse en un balotaje ante Matthei, quien alcanza un 59% en ese escenario.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, según Mayol, Jara buscará “potenciar a Kast, a torear a Kast (…). Su idea es primero garantizar que pase Kast a primera vuelta, porque le resulta más abordable” en segunda vuelta. Plantea que existe una percepción errada en la derecha respecto a la competitividad de Kast, indicando que “las derechas ven a este candidato, lo ven más homogéneo, lo ven más bien constituido, no sé, lo ven más competitivo. Lo ven ganando en primera vuelta y como no miran más allá, no miran la segunda vuelta, no ven la posibilidad”.

Añadió que este tipo de errores ya le ocurrió anteriormente a la izquierda: “La izquierda pensó que el país había vuelto de izquierda y que por tanto podía decir cualquier cosa de izquierda y te lo iban a aceptar. Y resulta que la perdieron, en doce meses desde junio del 2021 (…) en ese proceso se perdió todo y entonces de ahí para adelante la derecha empezó a creer que el país ahora es de derecha”.

Mayol critica esa lectura y advierte: “Están equivocados, están completamente equivocados, entonces van a cometer muchos de estos tipos de errores (…) están apostando a que la gente se volvió de derecha, que le tienen pavor al Partido Comunista y una serie de cosas y que todo lo que importa es que alguien tenga un discurso sobre seguridad”.

Respecto a José Antonio Kast, advirtió que su irrupción genera incertidumbre: “Una irrupción como la de José Antonio Kast probablemente sea una cosa que normalmente a los mercados es importante y grave, sería un avance de incertidumbre muy significativo y sin embargo están yendo para allá”. En su diagnóstico, “no tiene experiencia (…) Kast tiene menos experiencia política que Boric (…) no tenemos trazabilidad de cómo gestiona Kast, es una hipótesis, entonces si yo soy un inversionista digo a mí no me gustan las hipótesis”.

A esto agregó que la interpretación que niega el malestar social es otro factor de riesgo: “La tesis central es que toda la problemática social de Chile, el malestar social de la población no existe (…) Yo les quiero decir que cuando el Partido Republicano sacó 40%, el 15% de esos personas que votaron por el Partido Republicano estaban de acuerdo con la frase Chile despertó para el estallido. Entonces tengo más noticias, se llama fenómenos sociales y resulta que Kast es una persona que sin duda produce más incertidumbre”.

Comparando con figuras anteriores, Mayol sostuvo que “esto no le pasaba a Piñera ¿por qué? Era una persona que el empresariado no se le iba a ir del lado (…) pertenecía al grupo de los grandes empresarios (…) pertenecía al mundo político desde mucho tiempo (…) al mundo de centro político también muy fuerte y tenía acciones en el mundo de la izquierda a través de su votación por el no (…) esa capacidad no la tiene ni Matthei ni Kast”.

Matthei y Jara

Sobre Evelyn Matthei, afirmó que “los mejores atributos, las mejores notas, el menor nivel de riesgo, lo tiene Matthei”, pero no logra suficiente tracción: “Puede pasar que el que es el mejor café del barrio, donde te venden el mejor café y el mejor postre, tal vez no es el que más se llena”.

Indicó que “a medida que pasa el tiempo, la gente la empieza a ver como tercera y por tanto se produce ese efecto de que no va a ganar y entonces tiene poca atracción (…) tiene que cambiar eso de aquí a un par de semanas”. También desmintió que Matthei haya perdido apoyo recientemente: “No es cierto que haya bajado más en el último tiempo (…) el último mes no ha subido nada” en referencia a Kast.

Respecto a Jeannette Jara, indicó que “ella parte con una campaña en la cual todos asumen que va a perder en segunda vuelta (…) cosa que es muy normal, como que todos dicen, pero está ganando, en primera vuelta la va a ganar”. Sobre sus desafíos, señaló: “Ella es menos conocida que todo el resto (…) tiene que ir y lograr que ella como persona valga más como imagen que el PC, mientras ella sea PC no gana, si ella es Jeannette Jara puede ganar”.

Mayol añadió que “le basta con no perder los debates donde va en territorio enemigo (…) está bien pensado lo que está haciendo, porque ella sí necesita, porque ella no tiene los votos de antes”.