DC define su futuro: Undurraga llama a “no abandonar al electorado propio” y evitar quiebre

“No abandonar al electorado propio” y “evitar un quiebre” son las prioridades que se fijó este sábado el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, al llegar a la Junta Nacional donde el partido deberá definir su postura presidencial.

En medio de las tensiones internas, que cruzan a la DC entre quienes promueven apoyar a Jeannette Jara (PC) y quienes insisten en una candidatura propia, el timonel de la falange fue enfático en su mensaje. “Mi primera expectativa es que la Democracia Cristiana no tenga un nuevo quiebre. Ustedes saben que yo he trabajado para ello más allá de la posición que yo he defendido. Creo que lo más importante es que la Democracia Cristiana no tenga un quiebre en esta discusión que nos tensiona, en esta discusión que se manifiesta en distintas posiciones”, afirmó.

Undurraga también apuntó a las consecuencias de alejarse del electorado tradicional de la colectividad, recordando experiencias recientes. “Es sumamente importante no abandonar al electorado propio. Cuando uno abandona a su propia gente, finalmente la gente no nos sigue. Cuando definimos institucionalmente estar por el Apruebo, lo que sucedió es que la gente que confiaba en nosotros, que votaba en nosotros, no nos siguió y ganó el Rechazo ampliamente. De la misma forma en la primaria oficialista, que fue una primaria de la izquierda, la gente de centro progresista no participó y es la razón principal por la que perdió Carolina Tohá”.

En la cita de este sábado se votará entre dos caminos posibles: “Una alternativa de apoyar a la candidata del Pacto de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y la otra alternativa es tener una candidatura propia de la Democracia Cristiana”, explicó Undurraga.

De optar por esta segunda vía, el presidente DC adelantó que será necesario realizar una nueva Junta Nacional para definir una eventual carta. “La manera de determinarlo es hacer una nueva Junta Nacional”, dijo, y estimó que podría realizarse en aproximadamente dos semanas más.

Aun así, fue claro en que su principal preocupación es contener las tensiones internas: “Hay que ir paso a paso, hoy día tenemos que tomar una primera decisión donde mi foco principal es que no se quiebre la DC”.