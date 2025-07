Jeannette Jara cuestiona a Carmona y Jadue: “No estoy subordinada a las decisiones del PC”

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, golpeó la mesa a la directiva del Partido Comunista, donde milita y expresó que “no está subordinada a las decisiones del PC”, criticó la situación en Venezuela y cuestionó la intromisión de de los liderazgos comunistas de Lautaro Carmona y Daniel Jadue en su candidatura.

En una entrevista con el diario El País, la candidata presidencial del Gobierno señaló: “Más que el PC hay ciertos liderazgos que creen que pueden hablar por mí. Y eso lo encuentro muy inadecuado (…) me preocupa, porque tiene mucho que ver con el enfoque que se tiene en política sobre las mujeres. Pero yo soy una persona que tiene clara la responsabilidad y tengo absolutamente claro que fui yo la candidata elegida. Y voy a tomar las decisiones más adecuadas para el rumbo de la coalición”.

Consultada si hablaba de los liderazgos de Daniel Jadue y Carmona manifestó: “No diferencio entre aquellos. Hay varios que están hablando de cosas que no les corresponden. Yo he seguido haciendo completamente mi camino como candidata y con la responsabilidad que tengo, y lo voy a seguir haciendo (…) No estoy subordinada a las decisiones del PC”, destacando su compromiso con su propia trayectoria.

“No tengo ninguna adhesión al Gobierno de Maduro”

En cuanto a la situación de Venezuela y Cuba, Jara adoptó una postura notoriamente distinta a la línea del Partido Comunista y bastante crítica hacia el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y dijo que no es de “tapar el sol con un dedo”.

“No me cabe duda de que en Venezuela hay una grave crisis de la democracia y de las instituciones democráticas, con elecciones que fueron cuestionadas. No tengo ninguna adhesión al Gobierno de Maduro. Y, por el contrario, me preocupa que, al no tener relaciones diplomáticas en un país con el cual se pueda conversar, por ejemplo, de los procesos de reconducción de personas que han venido a delinquir”, aseguró Jara.

“(Milei) va a tener que hablar con esta ‘zurda de mierda'”

En materia internacional también se refirió a cómo preveía la relación bilateral, en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, con el mandatario argentino Javier Milei, quien ha expresado que no habla con “zurdos”, en relación a dirigentes de sectores de izquierda.

“No tenía idea de que también había hecho esa definición. Bueno, aquí (Milei) va a tener que hablar con esta “zurda de mierda”, porque si él quiere a su país como yo quiero al mío, y somos vecinos, vamos a tener que efectivamente mantener el diálogo diplomático que corresponda”, sostuvo la exministra del Trabajo.

Al ser consultada sobre el avance de la ultraderecha en el mundo, comentó que “está teniendo un énfasis más preponderante y tiene mucho que ver con las fallas que hemos tenido quienes estamos en política para poder dar respuestas concretas a los problemas de las personas”.

“Reintegrar todo el sistema tributario, eso no es posible”

También expresó su preocupación respecto a la difusión de ideas erróneas sobre su figura y las propuestas de sus adversarios políticos. Jara afirmó que las críticas hacia su persona carecen de fundamento y cuestionó las medidas propuestas de los candidatos de las derechas José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

“Reducir cuatro puntos al impuesto corporativo, que es lo que proponen y volver a reintegrar todo el sistema tributario, eso realmente no es posible si se quiere reducir el déficit fiscal y mantener a raya la deuda pública. Desde la ultraderecha se señala que lo harán despidiendo a operadores políticos y yo no puedo estar más de acuerdo con ello. Pero el gasto público en Chile no se va en eso. El gasto público en Chile se va en pensiones, salud y educación. Entonces, muestran un desconocimiento importante respecto de cómo funciona el Estado. Tanto Kast como Matthei prometen rebajas tributarias que no son reales”. dijo.