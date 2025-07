Coordinador Eléctrico Nacional se defiende como gato de espaldas y arremete contra la SEC

En una extensa defensa enviada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los cinco miembros del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) —Juan Carlos Olmedo, Bernardita Espinoza, Carlos Finat, Humberto Espejo y Jaime Peralta— rechazaron categóricamente los cargos formulados en su contra por las fallas en la entrega de información clave para el cálculo de compensaciones por cortes de suministro eléctrico entre 2023 y 2024. La presentación acusa a la SEC de actuar fuera del marco legal, atribuyéndoles responsabilidades sin base jurídica ni proceso previo.

La airosa defensa del CEN sucede a más de un mes de que, en una decisión inédita, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formulara cargos contra los cinco integrantes del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), luego de constatar que la entidad entregó información “incompleta y errónea” necesaria para calcular las compensaciones económicas a los clientes afectados por cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024 en los segmentos de generación y transmisión.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, fue categórica al señalar -en su momento- que “la información que se solicitó al Coordinador es fundamental para instruir el pago de compensaciones económicas a las familias afectadas por cortes de suministro durante los últimos dos años. Creemos que esta es una falta grave a la normativa eléctrica, que debe ser corregida”. Agregó que la decisión de formular cargos se tomó luego de agotar todas las instancias posibles para que el CEN entregara los datos correctos.

Acusan falta de debido proceso

En sus descargos, los consejeros cuestionan duramente el origen del procedimiento, afirmando que la SEC da por establecidos incumplimientos del CEN sin que haya mediado un proceso administrativo legalmente tramitado. “No ha existido ninguna notificación previa al Coordinador, ni oportunidad para efectuar alegaciones, rendir pruebas o ejercer defensa”, sostienen, calificando la actuación del regulador como un “grave atropello” al debido proceso y al principio de juridicidad.

Además, alegan que los cargos se sustentan en supuestos errores del Coordinador que no han sido acreditados ni determinados formalmente: “La formulación de cargos parte de la base de la existencia de determinados incumplimientos del Coordinador, que la SEC da por establecidos por sí y ante sí”, critican.

La SEC acusa al Consejo Directivo de haber incumplido su deber de vigilancia sobre las funciones del CEN, lo que habría afectado el cálculo de las compensaciones. Sin embargo, los consejeros argumentan que no se precisa qué hechos concretos se les imputan ni cómo habrían violado sus deberes. Recalcan que su función como órgano colegiado no implica una responsabilidad directa sobre todas las operaciones del CEN, y que no existen decisiones del Consejo —actas, acuerdos o sesiones— que sustenten las acusaciones.

Además, afirman que la ley exige que se acredite dolo o culpa para establecer su responsabilidad, lo que no ocurre en este caso: “La responsabilidad del CEN por su hecho propio no se transmite per se a los Consejeros, salvo que se den los supuestos ya señalados, que son excepcionales y deben ser debidamente acreditados”.

CEN apunta a distribuidoras

Los consejeros niegan haber obstaculizado el cálculo de las compensaciones. Subrayan que la información necesaria para calcular las compensaciones debe ser proporcionada por las empresas distribuidoras, sobre las cuales el Coordinador no tiene facultades fiscalizadoras.

“El Coordinador ha cumplido en tiempo y forma todas las obligaciones que establece la ley y la normativa vigente”, señalan, agregando que la SEC ha sido notificada reiteradamente de las faltas de entrega de información por parte de algunas empresas sin tomar medidas.

Incluso acusan al regulador de modificar criterios de evaluación de forma retroactiva y sin base normativa clara, exigiendo desgloses de datos que exceden lo estipulado por la norma técnica: “La SEC pretendió modificar la Norma Técnica a través de requerimientos fuera de norma al Coordinador, sin tener facultades para ello”.

En conclusión, los consejeros solicitan que se anule el Oficio N°288580 que contiene la formulación de cargos, argumentando que está “viciado de ilegalidad”, carece de fundamentos, y vulnera derechos constitucionales. También acusan daño reputacional a la institución y alertan sobre posibles consecuencias legales de una imputación infundada.

“Solicitamos a la SEC que deje sin efecto el referido Oficio en todas sus partes”, finaliza el documento, reiterando que ni el CEN ni sus consejeros han incumplido la normativa vigente.

Con esta respuesta, el conflicto entre el organismos encargado del buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional y ente regulador, escala un puesto más en una controversia sin precedentes en el sector eléctrico chileno.