Ruth Hurtado, secretaria general republicana: querella de Matthei por bots “va a desviar el foco”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió al anuncio de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei sobre una querella por la campaña de desinformación en su contra, señalando que judicializar la carrera presidencial “va a desviar el foco” de lo verdaderamente importante para la oposición: enfrentar al oficialismo.

En conversación con Radio Duna, Hurtado sostuvo que “cada persona es libre de ejercer las acciones legales que correspondan”, pero advirtió que entrar al terreno judicial “va a desviar el foco” de la contienda electoral.

“Ellos sabrán y tendrán ponderado los efectos que puedan causar tanto en el sector como en su propia candidata”, añadió, en una alusión a los efectos internos que esta ofensiva legal podría generar dentro de la derecha.

Frente a las acusaciones de Matthei sobre una operación desde el Partido Republicano, Hurtado se desmarcó: “Yo no me voy a hacer cargo de si existe o no campaña”, comentó. Sin embargo, reconoció que los ataques en redes sociales son parte del actual clima político: “Vemos a diario cómo hay ataques, uno pone una letra A y te empapelan con distintas cuentas, reales o falsas. Eso es algo que hay que trabajar para erradicarlo”.

También se refirió a los dichos de Matthei, quien puso en duda un apoyo al candidato republicano José Antonio Kast en una segunda vuelta. Al respecto, expresó: “No me imagino a la candidata de Chile Vamos haciendo omisión o restándose de algo tan importante como es ganarle a la izquierda radical. No me cabe ninguna duda de que, del candidato de oposición que sea, ella probablemente se va a sumar para derrotar a la izquierda radical”.