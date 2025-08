Derrumbe en El Teniente: Gobierno paraliza operaciones y Fiscalía investiga cuasidelito de homicidio

El Gobierno anunció la paralización de todas las operaciones subterráneas de la mina El Teniente de Codelco, tras el derrumbe ocurrido el jueves en la faena ubicada en Machalí, Región de O’Higgins, que dejó un trabajador fallecido, cinco personas atrapadas y al menos nueve lesionados.

La ministra de Minería, Aurora Williams, informó este viernes que se emitirá una “medida provisional de paralización” de las operaciones mientras se investigan las causas del accidente. “Inmediatamente se ha activado el protocolo de emergencia por accidente minero de gran alcance. Hemos desplegado todas las capacidades que existen para las tareas de rescate”, indicó.

La autoridad explicó además que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ya inició una investigación y que se han solicitado antecedentes directamente a Codelco. “Los equipos están en terreno tanto en Machalí como en Rancagua”, afirmó Williams.

Cuasidelito de homicidio

En paralelo, la Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó la apertura de una investigación por cuasidelito de homicidio. El fiscal regional, Aquiles Cubillos, señaló que “se desplegó el trabajo de la fiscalía, concurrió el fiscal de turno a la mina, acompañado de la PDI. Nos hemos apersonado en las oficinas de Codelco para levantar diversas evidencias digitales que son de interés en la investigación”.

El trabajador fallecido fue identificado como Paulo Marín Tapia, subcontratista de la empresa Salfa Montajes. La Fiscalía también anunció que tomará declaraciones a testigos y personas relacionadas con la operación.

Cuestionamientos de la familia

A la tragedia se sumaron fuertes cuestionamientos por parte de las familias de los trabajadores afectados. En entrevista con el matinal Tu Día de Canal 13, la hermana de uno de los mineros desaparecidos criticó duramente la falta de comunicación por parte de la empresa. “Hasta ahora la única información que tenemos es la que entregó el gerente de Codelco en una conferencia. Nadie de la empresa nos ha llamado”, denunció.

Según relató, su hermano trabaja en El Teniente desde hace cinco años y, en el momento del accidente, cumplía una labor que no le correspondía según su contrato. “Él es acuñador y estaba operando una grúa. No tenía por qué estar ahí. Le dieron esa pauta de trabajo solo por tener licencia, pero no tiene contrato de operador”, afirmó.

La familia también cuestionó las declaraciones del gobernador regional, Pablo Silva Amaya, quien aseguró que las empresas estaban en contacto con las familias. “Eso es mentira. El único que nos ha llamado es el diputado Raúl Soto”, indicó la mujer.

El derrumbe ocurrió tras un sismo registrado en la zona durante la tarde del jueves. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la faena, mientras los equipos técnicos y judiciales intentan esclarecer las responsabilidades del accidente.