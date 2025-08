Hallan fallecido a uno de los cinco mineros desaparecidos

El gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, informó esta tarde que los equipos encargados de las labores de rescate han encontrado el cuerpo de uno de los cinco trabajadores atrapados en el proyecto Andesita de la mina El Teniente.

Además se indicó que funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) actualmente trabajan en el lugar del hallazgo y posteriormente se realizará el levantamiento del cadáver para proceder a su identificación.

De esta forma, ya son dos las víctimas del accidente. Este domingo se realizará en Illapel el funeral de Paulo Marín, la primera de las víctimas. Los otros desaparecidos son Moisés Pavez, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Jean Miranda y Carlos Arancibia.

Lugar del hallazgo

El hallazgo se realizó en la intersección del loop central con el socavón norte. Music agregó que “le hemos avisado a las autoridades. No obstante, hemos partido según el protocolo con las familias”, detalló Emol.

“Sabemos que esta noticia golpea con fuerza a las familias de nuestros compañeros y a toda nuestra comunidad minera. Desde el primer instante hemos trabajado sin descanso, con todos los recursos, la mejor tecnología y experiencia disponibles. Este hallazgo nos llena de tristeza, pero también nos indica que estamos en el lugar correcto, que la estrategia seguida nos llevó hasta ellos”, comentó.

Además aclaró que las labores de búsqueda continuarán.

“Vamos a seguir trabajando con toda nuestra fuerza y esperanza, pero ahora con mayor cuidado, lo que podría implicar que el avance sea más lento”.

En tanto, Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Personas de Codelco, enfatizó que la compañía está acompañando de manera cercana a las familias.

“Hemos informado de manera directa a los familiares, y hemos dispuesto todos los apoyos necesarios para que cuenten con contención en estos momentos tan difíciles. Nuestro compromiso es no detenernos hasta encontrar a todos nuestros compañeros y traerlos de regreso con la dignidad que merecen”, expresó.

Viaje del presidente Boric

El presidente Gabriel Boric viajó este sábado hasta las dependencias de la mina, en la región de O’Higgins, donde sostuvo una reunión con autoridades de la minera estatal, informó radio Biobio.

En la reunión participaron autoridades como la ministra de Minería, Aurora Williams, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, entre otros.

Tras ello, el jefe de Estado tuvo una cita con las familias de los cinco trabajadores que aún se encuentran atrapados.

“Todos los esfuerzos”

Posteriormente, en un encuentro con la prensa cerca del mediodía, el mandatario confirmó que aún no se ha podido hacer contacto con los mineros, “pero sepan que se están haciendo todos los esfuerzos con toda la tecnología disponible, no en Chile, en el mundo, para poder rescatarlos”.

“Lo he instruido al gobierno, lo he conversado con Codelco, acá no se debe escatimar en nada para poder rescatar a estos cinco mineros”, reiteró, junto con agregar que debe haber una sola línea de comunicación sobre los hechos.

“Hay muchas cosas que aclarar en una situación de estas características, en un accidente de estas características, pero hoy día lo primero es lo primero, y ese es el rescate de los cinco mineros”, insistió.

“Toda atribución de responsabilidades, todo tipo de quien tiene la culpa de por qué sucedió, esto se tiene que saber, lo conversamos con la familia, tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate, después vendrá el otro momento, así lo saben también nuestros colaboradores en el gobierno”, indicó.

Apoyo a familias

Añadió que toda familia tendrá una dupla psicosocial de apoyo y una sola línea para tener información certera, permanente y periódica respecto de los avances del proceso.

“Esta es una operación tremendamente compleja. Como señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, se está buscando intentar, se está buscando ingresar al lugar donde se prevé que están los trabajadores a través de la galería, con equipos telecomandados del centro operacional de Rancaagua, removiendo el material y el mineral que cayó y así poder acceder al lugar”, dijo.

“Para apoyar estas labores de rescate, es importante que todo el mundo sepa que se cuenta con la experiencia de quienes también antes han enfrentado situaciones de estas características. Por eso valoro el llamado que ha hecho Codelco de sumar estos trabajos al ex gerente general André Sougarret y también al ex ministro de Minería Laurence Golborn, a ellos les agradezco porque ante tragedias de estas características sabemos que Chile es uno solo. Evidentemente diferentes accidentes que han sucedido en la minería, en particular el de la mina San José, tienen características muy distintas, pero hay algo que comparten, que es que la prioridad de los equipos técnicos, de la empresa, del gobierno y espero que de todo Chile esté en encontrar a nuestros mineros”.

“Codelco tiene todos los recursos, la experiencia, la tecnología para llevar adelante esta operación y todos estamos concentrados y trabajando en la misma tarea”, apostilló el Presidente Boric.

Ministra de Minería

En el mismo punto de prensa habló la ministra de Minería, Aurora Williams, quien reiteró que “todos los esfuerzos están concentrados en el rescate”.

“En este tiempo que ha transcurrido hasta este momento, y dentro de estas primeras cuarenta y ocho horas, Codelco ha tenido avances importantes. El sector en donde ocurre este accidente que conlleva a estas cinco personas atrapadas se encuentra identificado”, dijo.

“Estamos trabajando dentro de este espacio, con toda la colaboración que podemos brindar. Y, naturalmente, que esto es una situación muy dinámica, esto también ha sido conversado con la familia. Nosotros estamos buscando que el trabajo que desarrolla Codelco mezcle la celeridad con la seguridad”.

Nuevo reporte

Por otro lado, en una nueva vocería técnica, el gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, además entregó un completo reporte sobre la situación del yacimiento Andesita y los avances del rescate de los mineros atrapados en el nivel Teniente 7.

Music explicó que el yacimiento se encuentra estable tras el fuerte evento sísmico registrado en la mina.

“Las réplicas tienden a disminuir, a atenuarse, en la medida de que pasa el tiempo. Todos los polígonos de control sísmico están en estado ‘centro’”, afirmó.

Respecto a la estrategia de rescate, señaló que se ejecutan dos planes. El plan A busca llegar hasta la zona colapsada por el mismo sector de Teniente 7, mientras que el plan B contempla acceder desde otros niveles.

“Determinamos que había tres chimeneas de ventilación en un nivel superior. De esas tres, a dos no se podía acceder, y a una sí. La recorrimos con un dron y estaba colapsada en la parte inferior, a unos 30 o 40 metros”, dijo. Por esa razón, los equipos continúan trabajando principalmente con el plan A.

Music confirmó que hasta ahora se han despejado 20 metros. Según explicó, el trabajo se realiza con maquinaria pesada.

“Estamos operando con palas grandes —una de 17 yardas que puede cargar una camioneta grande— y palas más pequeñas —de 7 yardas—. Con esa combinación avanzamos entre 15 y 20 metros cada 24 horas”.

“A las 14:00 horas vamos a tener conexión plena en el socavón central y nos vamos a dedicar a avanzar hacia el oriente por el Loop 1”, indicó, precisando que esta galería tiene 90 metros, de los cuales restan 70 por habilitar. El ejecutivo sostuvo que existen posibilidades de que los trabajadores se encuentren a resguardo.

“A los 70 metros hay un frontón de inversión de camiones. Creemos que, posiblemente, si los trabajadores quisieron ponerse a resguardo, podrían estar en ese sector”, señaló.

También detalló que en ese nivel hay tres refugios mineros diseñados principalmente para mitigar eventos como incendios.

“El jefe de turno del sector los vio en ese lugar menos de 20 minutos antes de que ocurriera el evento sísmico. Además, según la programación, sus labores estaban asignadas a ese sector”, agregó.

Sobre las comunicaciones, Music informó que han mantenido contacto permanente con las familias de los mineros atrapados.

“Esta mañana me reuní con ellos, respondí sus preguntas y nos comprometimos a enviarles un reporte cada dos horas, igual que a las autoridades”, señaló.

Consultado por los plazos, Music reiteró que la prioridad es el rescate.

“Las primeras 48 horas eran esenciales porque es en ese tiempo donde definimos la estrategia y comenzamos a avanzar. Las especulaciones respecto de los tiempos se han entrelazado. Yo no puedo decir hoy que vamos a llegar a esos 70 metros mañana o pasado”, afirmó.

Añadió que las condiciones de supervivencia son posibles: “Recordemos que los mineros de la mina San José estuvieron varios días. Si los trabajadores están cerca del socavón de inversión, pueden estar a salvo ahí”.

Finalmente, recalcó que el mandato es claro: “El Presidente de la República nos dijo: ‘Concéntrense en el rescate, después vemos los otros temas’. Y a eso nos hemos dedicado”.

Reporte de avance

Codelco confirmó esta mañana que los equipos de rescate han logrado avanzar 16 de los 20 metros que se requieren para acceder a la zona donde estarían los cinco trabajadores atrapados en la Mina El Teniente.

Según detalló la cuprífera en su primer reporte del día, se han avanzado 9 metros en el frente sur y 7 metros en el frente norte, con un total de 16 metros lineales. Además, la compañía indicó que el estado sísmico de la zona es “estable”, lo que ha facilitado las labores.

Más de 100 personas se encuentran trabajando en el rescate de los mineros, con cuadrillas de 36 personas distribuidas por turnos. Hay 300 camiones dispuestos en el lugar, los cuales ya han removido 2.200 de las 5.000 toneladas necesarias para acceder a la zona.

De acuerdo con el detalle de las actividades informado por Codelco, hay tres equipos LHD —maquinaria utilizada en la minería subterránea— a control remoto y otros 10 equipos menores.

Los rescatistas ya han logrado ingresar al “sector bajo del cerro sin fortificación”, indicó la empresa estatal.

Incorporación de Golborne

Por otro lado, Codelco informó que Laurence Golborne se incorporó al Consejo Internacional de la División El Teniente, instancia que aportará experiencia técnica y estratégica en la gestión de la emergencia que mantiene a cinco trabajadores atrapados en la mina.

El exministro de Minería y Energía, fue una de las figuras clave en el exitoso rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010 y “su capacidad de liderazgo en situaciones de alta presión y su conocimiento del sector lo convierten en un refuerzo fundamental para esta instancia”, según un comunicado de la empresa.

“Su experiencia en gestión de crisis y coordinación de equipos multidisciplinarios es invaluable”, destacó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, al comentar su incorporación luego de conversar telefónicamente con Golborne.

El Consejo Internacional ya contaba, entre otros, con André Sougarret, expresidente ejecutivo de Codelco y líder técnico del rescate de los 33 mineros, reconocido por su rigurosidad, disciplina operativa y capacidad de resolver problemas complejos bajo condiciones extremas. Junto a él participa Octavio Araneda, también expresidente ejecutivo de Codelco, quien aporta su profundo conocimiento de la operación de El Teniente y su trayectoria en proyectos de gran envergadura.

Con la integración de Golborne, el Consejo refuerza su objetivo de asesorar directamente a la administración de Codelco en las decisiones estratégicas y técnicas para agilizar las labores de rescate.

“A nosotros nos parece sumamente interesante poder recibir toda la experiencia para abordar este tema, más allá de cualquier situación, transversalidad”, expresó al respecto la ministra Williams.

“Estamos sumando a los mejores, porque en este momento lo único que importa es encontrar a nuestros trabajadores”, afirmó Pacheco.

La compañía reiteró que los esfuerzos de rescate continúan de forma ininterrumpida y que esta nueva instancia busca aportar toda la experiencia disponible para enfrentar una de las emergencias más complejas en la historia de El Teniente.