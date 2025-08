Matthei no se baja: la nueva estrategia para conectar con la centroderecha al estilo alemán

No hay espacio en el mundo de la política en que no se debata si este fin de semana será el último o no de Evelyn Matthei. La conversación no ha estado en Kast ni en Jara, ha estado en la candidata de Chile Vamos. Se dice que si la Cadem arroja el mismo escenario que la encuesta de Bloomberg del jueves pasado, que posicionó a Matthei en un cuarto lugar, detrás de Franco Parisi, “sería el principio del fin”.

Pero mientras los cálculos de su bajada están casi exclusivamente entre ciertos parlamentarios de Chile Vamos que prefieren abandonar cuanto antes el barco de Matthei, la candidata y el área estratégica del comando pretenden trasformar la debilidad de estos días en una oportunidad para dar un golpe de timón.

La táctica fue adelantada a +Política por Hugo Herrera, el analista político que, a contrapelo de los que quieren saltar del barco antes de que se hunda, se sumó en estos días al comando para reforzar el reposicionamiento estratégico de Matthei.

La primera definición es que la candidata de Chile Vamos –adelantan– no se va a bajar. Por el contrario, con la bandera de la seguridad delante de todo, la orientación del “revival” de Matthei estará en mostrar liderazgo dentro y fuera del país, como la única candidata capaz de llegar a grandes acuerdos y, fundamentalmente, fijar su domicilio en una centroderecha del tipo alemán. En una derecha democrática, antiautoritaria, moderna y abiertamente contraria tanto al leninismo de la izquierda como al populismo de extrema derecha, representado por José Antonio Kast.

La apuesta con la que se busca remontar es “construir un centro propositivo, reformista y con una visión de Estado moderna, capaz de ofrecer gobernabilidad”.

La estrategia, delineada por su equipo más cercano y comentada por el intelectual Hugo Herrera, se basa en un diagnóstico claro: la derecha ha privilegiado por demasiado tiempo la gestión técnica y económica, dejando de lado la construcción de legitimidad y el consenso político, elementos necesarios para abordar los problemas estructurales del país. Salud, educación, seguridad y productividad no podrán resolverse sin grandes acuerdos nacionales.

Dentro de las primeras acciones tácticas está la preparación de una gira internacional –con foco en Europa– para establecer vínculos con partidos e instituciones como la CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania). Aunque no se contempla una reunión directa con Angela Merkel, el recorrido incluirá espacios simbólicos como el Muro de Berlín y reuniones con autoridades de alto nivel.

Esta ofensiva exterior –adelanta Herrera– no busca solo visibilidad internacional. Se trata de reforzar una narrativa política clara: Evelyn Matthei representa una derecha que apuesta por el diálogo democrático, el equilibrio institucional y el rechazo a los extremos.

Desde el comando se plantea que, mientras la izquierda desperdició la oportunidad de la Convención Constitucional y la derecha del Partido Republicano hizo lo propio con el Consejo, Matthei puede liderar un tercer camino. Uno donde se integren visiones diversas para recuperar la legitimidad de las instituciones.

¿Con qué choca esta estrategia de presentarse como una centroderecha al estilo alemán? Con la misma Matthei, apuntan otras fuentes que observan el proceso. El problema de esta táctica es que está fuera de tiempo. Debió haberse presentado como tal antes de ir a hablar al programa de Checho Irane, donde dijo que en el primer tiempo de la dictadura hubo muertos inevitables. “En una centroderecha del tipo alemán –sostienen– jamás se habría dicho algo semejante”.