“Iba en un sentido completamente diferente”: las disculpas de Matthei por las “muertes inevitables”

“Yo creo que si Evelyn aclara bien el tema de los muertos inevitables, yo estaría dispuesto a votar por ella. Para mi eso es un tope en este momento“, aseguró el 24 de julio pasado el economista Sebastián Edwards, consultado sobre su intención de voto en la primera vuelta de elecciones presidenciales, a celebrarse en noviembre próximo.

Esto en atención a la polémica de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), de abril pasado, en donde afirmó en entrevista con Radio Agricultura que, durante los primeros dos años de la dictadura militar de Augusto Pinochet “era inevitable que hubiesen muertos”.

“Yo creo que ella no lo piensa, que se equivocó, que fue un desliz de la lengua. Y espero que en algún momento alguien de la profesión de ustedes (periodistas) le haga la pregunta respetuosamente, y ella diga: ‘Mira, la verdad es que hay infinitos casos en que no solo era inevitable sino que fue un crimen’. Ya, perfecto, hay muchos de nosotros, muchos que tampoco vamos a cambiar en la balanza, pero hay muchos de nosotros que mientras eso no suceda, no estamos cómodos ni podríamos votar por ella“, afirmó Edwards en aquella ocasión en T13 Radio.

Pues bien, nueve días después la propia Matthei abordó los comentarios, ocasión en la que pidió perdón por sus palabras. A través de una carta publicada en El Mercurio ―titulada precisamente “Carta a Sebastián Edwards”―, la exministra se explayó: “Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente“.

“Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como “enemigos”, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad. La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos“, planteó la abanderada de Chile Vamos en su reflexión.

En esa línea, aseguró que existen valores “intransables”, entre los que enumeró la vida, la libertad, la democracia y los derechos humanos, y a los cuales “hay que defenderlos siempre, sin medias tintas”.