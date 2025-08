Jara y definición económica de su gobierno: “Lo que es crecimiento va a ir al principio”

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) abordó los lineamientos económicos de su programa en el seminario organizado por Clapes-UC, distanciándose de las primeras propuestas presentadas durante las primarias.

Entre ellas, criticó la idea de crecimiento basado en la demanda interna y explicó que su formulador, Fernando Carmona, ya no pertenece al comando. “Chile es una economía abierta, esa es una realidad”, afirmó.

“La parte que se refiere a la demanda interna (no me gustó), porque el debate que se dio en la generación del programa no se expresó bien en ese programa. Chile es una economía abierta, esa es una realidad”. Por eso aseguró que “quien la formuló ya no forma parte de este comando”.

También se refirió a la propuesta de establecer un salario vital de $750 mil, señalando que no se trata solo de una cifra: “La propuesta que tenemos tiene que ver más allá de la cifra, sino con que cualquier persona que trabaje jornada completa todos los días de la semana le debe alcanzar para vivir. De eso se trata”.

Añadió: “La gente en Chile gana poco, el 70% está bajo los $800 mil, el promedio está en $1 millón. Entonces si queremos cerrar los ojos a la realidad, no creo que sea buena idea ni buena inversión. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar evidentemente a una forma que permita que las familias puedan vivir“.

En cuanto a la negociación ramal, Jara sostuvo que no debe verse como algo del pasado: “Yo les quiero pedir que miren el futuro y mire a Europa como se está solucionado la reconversión productiva, la automatización del trabajo. No me voy a cerrar a un debate”.

Consultada por el proyecto de permisología enviado al Tribunal Constitucional, la candidata expresó: “Cuando uno presenta un proyecto en el último momento de la etapa electoral se hace mucho más complejo tramitarlo, por eso yo insistí tanto en que la reforma previsional tenía que salir antes que se iniciara este año parlamentario”. Y agregó: “Es evidente que a pocos meses de una elección el tono se transforma y las prioridades también. En mi gobierno lo que es crecimiento va a ir al principio”.

Respecto a la situación en la zona sur, Jara fue consultada sobre la tipificación de los delitos y respondió: “Yo podría decir que todo es terrorismo, o todo es reivindicación, o todo es delincuencia, pero no es así nuestra realidad. Yo no voy a estar en un foro –por eso me preocupan mucho los foros en los cuales se repiten los mismos eslogans– para irnos a puro punto de eslogan, si así no nos vamos a resolver para adelante como país”.

Aclaró que la tipificación corresponde a los tribunales, pero enfatizó: “Habiendo antecedentes, no voy a tener temor en hacer lo que tenga que hacer, porque no estoy para darme gustos personales. Lo que sí es que no voy a generalizar que todo es terrorismo, porque los mismos informes policiales así lo indican”.