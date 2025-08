Economista Guillermo Larraín: salario vital de Jara es “contradictorio con meta de crecimiento real”

El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, cuestionó la viabilidad de la propuesta de un salario vital de $750 mil impulsada por la candidata presidencial Jeannette Jara.

“La meta o la idea de un salario vital de 750 mil pesos (…) es contradictorio con una meta de crecimiento económico que sea real, creíble”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Larraín sostuvo que “yo creo que es el momento en que digamos esto se acabó, tenemos que ponerle un parelé a esta cuestión y decir que hay que salir de este círculo vicioso y poner el crecimiento por delante, no en el capítulo 1 del programa, no se trata de que esté esto en el capítulo 1 del programa, sino que el programa no sea contradictorio con esta meta de crecimiento económico”.

Advirtió que “eso no se va a lograr por ley. El Estado no tiene recursos para poder decirle a una persona que está ganando el salario mínimo que le vamos a subir, en el plazo del próximo gobierno. No hay recursos para poder decir que te vamos a suplir por el lado de subvenciones, por ejemplo, lo que te falta para llegar a los 750 mil pesos”.

El académico expresó su preocupación por los efectos de este tipo de promesas: “A mí me preocupa mucho que se hagan promesas de ese tipo, primero porque por el lado fiscal realmente no están los recursos, pero por otro lado porque esas frustraciones que se generan creo que son fuentes de mucho conflicto, de descrédito con las instituciones, instituciones que ya están desacreditadas, que hay mucha pérdida de confianza”.

Finalmente, Larraín afirmó que “creo que es mejor decirle a la gente las cosas como son y creo que el rol de los políticos es armar una épica respecto de cómo sacamos el país adelante”.