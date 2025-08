Expresidente Eduardo Frei rechaza apoyo DC a Jeannette Jara: “Traicionó principios” del partido

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) criticó la decisión de la Democracia Cristiana (DC) de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

Durante un foro en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el exmandatario calificó el apoyo a la militante comunista como una “traición” a los principios fundacionales del partido.

“El Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa a los extremos políticos. Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales”, afirmó.

Frei enfatizó que no comparte este camino y aclaró: “Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir”.

Sin embargo, descartó abandonar la colectividad: “Que les quede claro: yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado desde toda mi vida, casi 70 años de mi vida”.

El exjefe de Estado no reveló a quién apoyará en la elección presidencial.

