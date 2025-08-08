Sin Chile Vamos: Republicanos, PSC y PNL inscriben pacto parlamentario

El Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) inscribieron ante el Servel el pacto parlamentario “Cambio por Chile”, con el que competirán en las elecciones legislativas, descartando una lista única con Chile Vamos.

El pacto incluirá 183 candidaturas a la Cámara, con 77 mujeres, distribuidas equitativamente entre los tres partidos. 77 son mujeres. Además, tendrá “igualdad de condiciones” para cada uno de los partidos, es decir, cada uno tendrá un tercio de los cupos con presencia en todas las regiones.

Aunque se cerró la opción de un acuerdo unitario en la derecha, los partidos abren la posibilidad de pactos por omisión en la senatorial en regiones binominales. “La coordinación en aquellos lugares que son regiones binominales, por supuesto que eso está abierto”, dijo Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Sara Concha, presidenta del PSC, afirmó: “Es un paso importante para lograr una mayoría en el Congreso Nacional”. Desde el PNL, Hans Marowski agregó: “Impulsamos recuperar el crecimiento, reducir la carga tributaria y crear las condiciones para que las personas puedan emprender, ahorrar e invertir con libertad y seguridad”.