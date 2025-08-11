Acogen a trámite querella contra diputados que salieron del país durante semana distrital

El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite y derivó al Ministerio Público una querella contra diputados que viajaron fuera del país durante su semana distrital entre 2021 y 2025.

La acción fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien imputa a los parlamentarios delitos de abandono de destino, fraude al fisco y obtención fraudulenta de remuneraciones. Entre los señalados figuran Ximena Ossandón (RN), Carmen Hertz (PC) y el presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN).

El secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, indicó que tras el ingreso de la querella se nombrará un fiscal para investigar y que la Cámara brindará toda la colaboración requerida, aunque sostuvo que “en principio, no estamos en presencia de un delito”.

Rendón afirmó que con esta acción busca “hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley” y advirtió que el uso fraudulento de licencias médicas y otros abusos por parte de funcionarios públicos deben ser investigados con rigor, especialmente cuando involucra a legisladores, pues “constituyen un daño a la democracia”.

Criticó que, durante la semana distrital, cuando los diputados deben estar en contacto con sus representados, algunos optaron por vacaciones, pese a recibir remuneración por ese periodo.