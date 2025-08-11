Profesor del INBA rociado con bencina: Desbordes anuncia querella y promete perseguir a violentistas

En una nueva jornada de violencia en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un profesor encargado de la seguridad del establecimiento fue agredido y rociado con bencina por un grupo de encapuchados. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 10:30 horas, durante el recreo, cuando cinco sujetos lanzaron bombas molotov en la zona de ingreso del liceo y luego salieron a la calle, atacando al docente.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), calificó lo sucedido como “completamente inaceptable” y expresó su solidaridad con el afectado y la comunidad escolar. “Nuevamente la violencia, nuevamente la violencia irracional”, dijo el jefe comunal, quien detalló que el viernes pasado se había reunido con profesores, inspectores y asistentes del INBA para coordinar medidas de seguridad.

El alcalde Desbordes recalcó que se buscará proteger a la comunidad escolar “que quiere estudiar” y a quienes trabajan en el INBA. Los violentistas, advirtió, “vamos a perseguirlos y haremos lo que sea necesario para hacerles difícil la labor”.

Desbordes informó que el municipio presentará una querella criminal durante esta jornada y que se trabaja en una mesa interinstitucional junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Urrutia; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña. “Tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para enfrentarlos y, ojalá, eliminarlos de raíz”, recalcó.

El docente agredido prestó declaración en la 3ª Comisaría de Santiago y fue derivado a un centro asistencial, encontrándose en buen estado de salud.