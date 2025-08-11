Publicidad
Profesor del INBA rociado con bencina: Desbordes anuncia querella y promete perseguir a violentistas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El hecho ocurrió durante el recreo, cuando cinco encapuchados lanzaron bombas molotov en el acceso del establecimiento y, al huir, agredieron al profesor encargado de seguridad. El alcalde de Santiago calificó el ataque como “inaceptable” y anunció acciones legales inmediatas.

Un grupo de cinco encapuchados atacó este lunes el Internado Nacional Barros Arana, lanzando bombas molotov y rociando con bencina a un profesor encargado de la seguridad del liceo. El docente, que resultó ileso, declaró en Carabineros y fue derivado a un centro asistencial. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el hecho de “inaceptable”, anunció una querella criminal y advirtió que intensificará las medidas para proteger a la comunidad escolar y perseguir a los responsables.
En una nueva jornada de violencia en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un profesor encargado de la seguridad del establecimiento fue agredido y rociado con bencina por un grupo de encapuchados. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 10:30 horas, durante el recreo, cuando cinco sujetos lanzaron bombas molotov en la zona de ingreso del liceo y luego salieron a la calle, atacando al docente.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), calificó lo sucedido como “completamente inaceptable” y expresó su solidaridad con el afectado y la comunidad escolar. “Nuevamente la violencia, nuevamente la violencia irracional”, dijo el jefe comunal, quien detalló que el viernes pasado se había reunido con profesores, inspectores y asistentes del INBA para coordinar medidas de seguridad.

El alcalde Desbordes recalcó que se buscará proteger a la comunidad escolar “que quiere estudiar” y a quienes trabajan en el INBA. Los violentistas, advirtió, “vamos a perseguirlos y haremos lo que sea necesario para hacerles difícil la labor”.

Desbordes informó que el municipio presentará una querella criminal durante esta jornada y que se trabaja en una mesa interinstitucional junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Urrutia; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña. “Tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para enfrentarlos y, ojalá, eliminarlos de raíz”, recalcó.

El docente agredido prestó declaración en la 3ª Comisaría de Santiago y fue derivado a un centro asistencial, encontrándose en buen estado de salud.

