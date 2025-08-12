¿Matthei acusa plagio de Kast sobre “fuerza de acción inmediata”? “Es lo mismo que anuncié en junio”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó este martes en el XXI Seminario Internacional de Inversiones organizado por Moneda Patria Investments, donde expuso sus principales propuestas económicas, destacando la meta de impulsar un crecimiento anual del 3% en los primeros dos años y llegar al 4% en el tercer y cuarto año de su eventual gobierno.

“El crecimiento que hemos tenido es bajísimo y significa no solamente que la gente no tuvo trabajo, que no crecieron los empleos, que además entró más de 1 millón de personas que compitieron por la vivienda, por servicios de salud, de educación, por empleos y que la baja en crecimiento significa que deja de crecer la recaudación fiscal y por tanto, hay menos dinero para abordar los problemas fiscales y, a mi juicio, es lo que llevó finalmente al estallido”, afirmó Matthei.

En cuanto al ajuste fiscal, la candidata detalló que buscan una reducción de “8.000 millones de dólares en los cuatro años” y que “estamos pensando anualmente ahorrarnos aproximadamente 700 millones de dólares en licencias médicas, también podemos ahorrar en compras públicas US$ 600 millones, en reducción de burocracia, horas extra y cargos de confianza US$ 400 millones y en programas mal evaluados otros US$ 300 millones. Tenemos bastante claro dónde podemos cortar en forma relativamente rápida”.

Matthei anunció una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, y que el impuesto a las pymes se mantendrá en 10% en forma estable, junto con un régimen integrado de renta. También planteó eliminar el impuesto a la ganancia de capital, ya que “no está recaudando casi nada, y por lo tanto, también hay que revisar”.

Sobre la “fuerza de acción inmediata” anunciada por José Antonio Kast (Republicanos), Matthei sostuvo: “yo tengo la impresión que es lo mismo que anuncié en junio en Caples, básicamente esta fuerza de tarea desde la Presidencia, solo que le pusieron un nombre más bonito”.

Finalmente, resaltó que “vamos a tener una oficina en la Presidencia para destrabar las inversiones. Hay 100 mil millones de dólares en proyectos que están en distintas etapas de permisología”, y advirtió que “el crimen organizado” es uno de los factores que detienen el crecimiento, junto con la deuda pública y la permisología.