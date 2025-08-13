Jara trepa por Chile: candidata oficialista inicia gira por regiones

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció que entre el 19 de agosto y el 14 de septiembre recorrerá diversas regiones del país en una gira que comenzará en Valparaíso y culminará en Santiago.

“Menos discurso y más contacto”, afirmó la exministra, señalando que su objetivo es “encontrarme cara a cara con las personas de pie que viven y enfrentan el día a día”. Agregó que esta etapa se desarrollará “con independencia de los poderes económicos del país” y que su campaña “se da en contacto directo con la ciudadanía, por sobre la presión de foros cerrados y grupos económicos”.

“Menos discurso, menos política, más calle y pies en la tierra. Eso es lo que haré. Tomamos una ruta distinta con los recursos limitados que tenemos. Súbanse a la ‘Jaraneta’ porque recorreremos Chile”, subrayó, comprometiéndose a visitar tanto a quienes la respaldan como a quienes “piensan distinto y se han decepcionado”.

La gira contempla paradas en ciudades del norte, centro y sur del país, incluyendo Calama, Antofagasta, Iquique, Arica, Punta Arenas, Concepción, Coyhaique, Chiloé, Copiapó, Valdivia, Temuco, La Serena y Ovalle, entre otras.

Según la encargada territorial de la campaña, Nicole Cardoch, este despliegue forma parte de la nueva fase del trabajo electoral de Jara, que dejará de priorizar los foros para concentrarse en encuentros ciudadanos.