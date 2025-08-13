Kast se defiende de críticas por sus dichos sobre el Congreso y reitera: “Hoy día las leyes están”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió sus dichos sobre el rol del Congreso y reiteró que, de llegar a La Moneda, aplicará la legislación vigente sin impulsar una agenda legislativa extensa. Tras reunirse con la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), respondió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien le pidió “ratificar y aclarar” sus dichos sobre la relevancia del Parlamento.

Ayer, en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, tal como publicó El Mostrador, Kast deslizó la idea de que durante un futuro gobierno que él comande, aplicará la ley vigente y no recurrirá al Congreso para gobernar. “No necesitamos más leyes para aplicar la ley” y reforzó la idea de que va a “aplicar la ley”.

En relación al Congreso, Kast sostuvo que “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”, y planteó que la facultad presidencial para enviar proyectos de ley en determinadas materias debe ser respetada sin que el Legislativo traspase sus límites.

“Cuando uno se postula a presidente es para hacer el trabajo, y yo le diría al Gobierno: hagan la pega, hagan el trabajo, hoy día las leyes están”, sostuvo Kast este miércoles. Agregó que “jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes” y acusó una “campaña de mentiras, difamaciones y noticias falsas” en su contra.

El exdiputado insistió en que el ministro Elizalde “se preocupe de lo que le corresponde” y reiteró que su compromiso es con el cumplimiento de la institucionalidad vigente.