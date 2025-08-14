El golazo de Caszely contra Francisco Orrego: “No tiene pasado, presente ni futuro político”
Carlos Caszely respondió irónicamente a Francisco Orrego, quien lo llamó “ignorante” por sus dichos sobre el trato mediático a Jeannette Jara y José Antonio Kast: “Sí, soy ignorante, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?”.
El exfutbolista e ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely se refirió a la polémica que lo enfrentó con Francisco Orrego, excandidato a gobernador metropolitano, quien en el programa Sin Filtros lo calificó de “ignorante” por sus dichos sobre el tratamiento mediático hacia los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
En entrevista con Chilevisión, el exdelantero había señalado: “Cuando hablan de Jeannette Jara, todo el mundo dice: ‘la comunista Jeannette Jara’, pero no dicen: ‘el fascista Kast’. Digan las dos cosas… y quedamos todos tranquilos”.
Orrego reaccionó en televisión afirmando que “Carlos Caszely es un ignorante respecto a la política” y lo llamó a “no desinformar, no generar fake news, no mentir y a que se eduque, que lea, que estudie”.
Consultado por Radio ADN sobre estos dichos, Caszely se desmarcó de la polémica: “Es que yo no sé quién es… me dijeron ‘un hue… que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorante’. Yo dije: ‘sí, soy ignorante, ¿y qué? ¿Cuál es el problema?’”.
El exfutbolista contó que, de forma irónica, decidió averiguar quién era su crítico: “Empecé a averiguar quién era este Francisco Orrego. ¿O Claudio Orrego? No lo cacho para nada. Entonces, cuando me llegaron estos mensajes, llamé a mis amigos de la CNI, de la DINA y de la ANI y pregunté quién era”.
Según relató, le respondieron: “Es un gallo que no tiene pasado político, no tiene presente político y no tiene futuro político, así que no hables más de él”. Caszely cerró el tema diciendo: “Así que no hablo más”.