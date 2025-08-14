Squella confirma que Kast gobernará con una “serie de medidas administrativas” de llegar a La Moneda

Las declaraciones de José Antonio Kast (Republicanos) en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025 —donde señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”— generaron debate, por lo que el mismo Kast y desde su partido han salido a corregir sus dichos.

Uno de esos es el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien defendió la postura de Kast en Tele13 Radio: “Va primero, es evidente que esa es la razón por la cual hay escándalo, porque al final del día no dijo nada de otro mundo”.

Explicó que “las facultades normativas se dividen en dos: lo que es materia de ley, bastante acotado, y el resto, que corresponde a la potestad reglamentaria del Presidente, manifestada en decretos, reglamentos e instrucciones internas… el espectro es enorme”.

Squella aseguró que “no vamos a perder ni siquiera un día… el 11 de marzo va a haber una serie de medidas administrativas dentro de las potestades del Presidente de la República para encauzar lo que corresponde: que los delincuentes estén adentro de la cárcel y que la gente pueda ejercer sus derechos fundamentales”.

Ante la consulta sobre un compromiso con la democracia, afirmó: “Es casi ofensiva la pregunta… por supuesto que queremos restablecer el Estado de Derecho, aplicar la ley y fortalecer las instituciones”.

Sobre las críticas por un supuesto “halo” de autoritarismo, Squella replicó: “Lo que algunos tratan de instalar como autoritarismo, para nosotros es determinación. Es tener la película clara, es tener la conciencia de que si tú te estás postulando a ser presidente de la República, no es para navegar en el cargo… nosotros fuimos a ver modelos exitosos de algo que estamos haciendo aguas acá en Chile”.