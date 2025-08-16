Panel Ciudadano UDD: Jara y Kast siguen liderando, mientras Matthei vuelve a caer
La última encuesta Panel Ciudadano-UDD mantuvo a José Antonio Kast con 28% y a Jeannette Jara con 26% a la cabeza de la carrera presidencial. Evelyn Matthei bajó de 15% a 13%, mientras Franco Parisi subió a 10%.
Este sábado se difundió la última encuesta de Panel Ciudadano-UDD, que mantiene a José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (PC) en la delantera de la carrera presidencial.
Kast se ubica en primer lugar con 28%, seguido por Jara con 26%, mientras que Evelyn Matthei (Chile Vamos) retrocede nuevamente, cayendo de 15% a 13%.
Más atrás aparece Franco Parisi, que por primera vez alcanza dos dígitos (10%). Le siguen Johannes Kaiser (6%) y con 1% Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.
El sondeo revela diferencias según el tipo de votante: Jara domina entre los habituales con 35%, mientras Kast lidera entre los obligados con 33%. Matthei alcanza 14% y 11% en esos segmentos, respectivamente.
Escenarios de segunda vuelta
En escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 48% versus 32%, con un 20% de indecisos.
En tanto, si el balotaje fuese entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos se impondría 42% a 32%, con un 26% de indecisos.