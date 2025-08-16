Tráfico de migrantes haitianos en aviones chárter a Chile: dictan las primeras condenas

Primeras condenas por tráfico: El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) dictó las primeras condenas por tráfico ilícito de migrantes vía vuelos chárter, incluyendo lavado de activos en un caso conexo.

Actores principales: Héctor Gacitúa (expiloto FACH y exgerente comercial de LAW), junto a agentes de viajes informales (Dubon Pierre Antoine y Djimy Dymijour), operaban vuelos desde Haití y República Dominicana, cobrando entre USD 950 y 1.000 por persona.

Método de fraude: Migrantes recibían un sobre amarillo con documentos, reserva de hotel falsa y dólares para mostrar en migraciones; tras pasar el control, devolvían el dinero.

Uso de briefings: Agentes viajaban en los vuelos para instruir a los migrantes sobre qué decir y coordinaban con hoteles falsos para validar reservas.

Impacto y escala: En cuatro vuelos entre 2017 y 2018 ingresaron más de mil haitianos; la PDI estima al menos 14.000 entre 2013 y 2015 mediante mecanismos similares.

Técnicas reveladoras: En una escucha, Gacitúa admitió que las reservas eran falsas y reconoció coordinación con hoteles para reducir rechazos migratorios.

Sanciones: Gacitúa y Djimy Dymijour fueron condenados a 541 días de presidio, Patricio Flores a tres años y un día, todos con cumplimiento en libertad.