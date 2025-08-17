“Autoritario” e “inspirado en Milei”: reacción de parlamentarios a dichos de Kast sobre el Congreso
Mientras los republicanos salieron a blindar a su candidato, parlamentarios tanto de la coalición oficialista tras Jara como de la que respalda a Matthei le pidieron explicaciones a Kast tras su alusión a la labor parlamnetaria en un seminario financiero.
Frase provocadora: José Antonio Kast afirmó durante un seminario que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”, y agregó que “no necesitamos más leyes para aplicar la ley”, recalcando su disposición a gobernar a través de la legislación vigente.
Defensa oficialista: Su bancada intentó moderar la polémica; el diputado Cristián Araya defendió que lo que Kast quiso decir es que, para enfrentar urgencias sociales, lo indispensable es gestión efectiva y no necesariamente promulgar nuevas leyes.
Rechazo desde Chile Vamos: Diputados como Ximena Ossandón (RN) advirtieron que gobernar mediante decretos es propio de gobiernos autoritarios, mientras Jorge Alessandri (UDI) cuestionó la coherencia de llevar candidatos parlamentarios y luego pretender evadir al Congreso.
Alarma institucional: El presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, anunció un posible pronunciamiento oficial; el vicepresidente Eric Aedo recordó los tiempos del golpe de 1973, cuando el Congreso fue cerrado, e instó a Kast a observar la situación en Argentina.
Críticas del oficialismo: Lorena Fries (Frente Amplio) señaló que Kast se exponía como un autoritario que busca prescindir de la institucionalidad. Desde el PS, Nelson Venegas habló de un “desprecio por la institucionalidad” y cuestionó el tipo de democracia que profesa Kast, evocando su admiración por líderes como Viktor Orbán. Karol Cariola (PC) consideró sus dichos “graves y preocupantes”, al mostrar desprecio por el Congreso elegido por la ciudadanía.