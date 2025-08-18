Analista Fernando Estenssoro: la UE “perdió la apuesta. La derrota militar de Rusia fracasó”

El académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago (Usach), Fernando Estenssoro, aseguró que la Unión Europea ha quedado relegada en las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que a su juicio, “la derrota militar de Rusia fracasó” y el desenlace del conflicto lo conducen directamente Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Estenssoro explicó que en la reciente reunión en Alaska entre Trump y Vladimir Putin, “el único que está poniendo condiciones y que si no se cumplen no va a haber paz, es Rusia”. Según el analista, Moscú ya “ganó en el campo militar, ahora lo que viene es la parte diplomática”.

Sobre el rol estadounidense, sostuvo: “Aquí el tema lo está llevando directamente Estados Unidos y la figura de Trump. El acuerdo está entre Trump y Putin y ahora lo que viene es que Trump tiene que poner a Zelensky a acatar las instrucciones”.

El especialista señaló que la Unión Europea quedó sin capacidad de decisión real: “Europa y los líderes europeos están jugando un papel de segundo orden (…). Tienen que participar porque son parte del conflicto, pero ellos no están poniendo las condiciones. La Unión Europea tiene que hacer malabares porque en el fondo va a perder”.

En esa línea, subrayó: “Perdieron la apuesta. La derrota militar de Rusia fracasó”.

Según Estenssoro, las exigencias de Moscú son claras: “Uno, el Donbás pasa a ser ruso, que es lo que a los rusos les interesa; y dos, neutralidad eterna de Ucrania, con garantías de que ni Ucrania, ni Georgia, ni ninguno, o sea, la OTAN no sigue expandiéndose hacia Rusia”.

El académico añadió que Putin busca además “un nuevo acuerdo europeo, un nuevo acuerdo estratégico, porque necesita tener su frontera europea tranquila. Se acabaron las amenazas, se acabaron los secuestros. Eso es lo que está pidiendo Rusia, plenas garantías”.