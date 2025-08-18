Jeannette Jara se reúne con la CPC y adelanta que hay “varios puntos en común”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), sostuvo este lunes una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), encuentro que giró en torno a propuestas económicas y la visión de futuro para el país.

Previo a la cita, desarrollada en la sede del gremio empresarial, la abanderada destacó la importancia de dialogar con el sector privado: “Lo importante es que podamos tanto recibir sus propuestas como presentarles lo que estamos pensando para el futuro, en un tema tan sensible como el crecimiento económico, del empleo y el pago de buenos salarios”.

Respecto de las coincidencias posibles, Jara anticipó: “Van a haber varios puntos en común, principalmente porque muchas de las actividades que pueden impulsar la economía chilena son temas bien transversales y que estuvimos trabajando también con anterioridad desde mi rol como exministra”.

Durante el encuentro, la CPC entregó a la candidata un compendio de propuestas, dentro de las que se incluye la controvertida idea de reducir el impuesto corporativo, medida que Jara había rechazado en ocasiones anteriores.

La abanderada oficialista acudió acompañada por parte de su equipo estratégico, entre ellos el diputado Eric Aedo (DC), el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y el economista Luis Eduardo Escobar, jefe de su equipo económico.

Tras la reunión, se informó que Jara se trasladará a su comando para presentar oficialmente su propuesta programática, en la recta final antes del cierre de inscripción de candidaturas.