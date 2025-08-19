Senadora Provoste anuncia apoyo a proyecto que regulará uso de dispositivos tecnológicos en colegios

La senadora Yasna Provoste (DC) confirmó este martes su respaldo a la iniciativa que busca regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en establecimientos educacionales del país.

Según explicó la senadora de Atacama, el colegio debe ser un espacio para compartir, aprender y para crecer, por lo mismo, apoyamos la iniciativa que prohíbe el uso de celulares en estudiantes menores en las distintas escuelas.

“Los estudios son absolutamente claros. Limitar el uso de la pantalla, no solo mejora la concentración y el rendimiento académico. También impacta en la convivencia escolar”, agregó la representante de Atacama.

Finalmente, Provoste comentó que “es fundamental, cuidar a nuestros niños y niñas, dándole la oportunidad de vivir mejor, disfrutar plenamente su infancia y su adolescencia, porque los hechos de violencia que se viven en la sociedad se comienzan a desarrollar a temprana edad” y los dispositivos digitales están influyendo.