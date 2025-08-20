Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel para Catalina Pérez

La Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó la acusación contra la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otros tres imputados en el marco del caso Democracia Viva.

El escrito, de 232 páginas, detalla cuatro hechos vinculados a convenios con el Estado suscritos por las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.

El Ministerio Público acusa a Pérez y a su círculo cercano de tres delitos de fraude al fisco consumado y solicitó para cada uno 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

Además, se pide multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, pérdida de derechos políticos e inhabilitación perpetua para trabajar en empresas que contraten con el Estado.

En el caso de Paz Fuica y Carlos Contreras, las acusaciones abarcan otras aristas, por lo que arriesgan en conjunto hasta 35 años de presidio. La Fiscalía anunció que en el juicio presentará 146 testigos y una decena de peritos.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta, sin embargo, solicitó precisiones al fiscal Cristián Aguilar antes de dar por presentada la acusación. El tribunal advirtió inconsistencias en la exposición de los delitos imputados a cada acusado, señalando que debe especificarse con claridad qué ilícitos se atribuyen a cada uno. El magistrado ordenó que se detalle esta información para resolver la admisibilidad del escrito y avanzar hacia el juicio oral.

“Existiendo falta de consistencia entre los puntos 2 y 3 del cuerpo de la acusación relativos a la calificación jurídica y participación criminal que se imputa a cada uno de los encausados por los delitos que allí se indican, con el petitorio de la acusación en que se solicita tenerla por presentada en contra de todos los imputados por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos sin distinción de qué ilícito se le imputada a cada uno de los encausados, previo a resolver, aclárese en el petitorio de la acusación la imputación delictiva que se pretende respecto de cada imputado por él o los delitos que en cada caso correspondan”, solicitó el magistrado.