Otra baja en comando de Matthei: renuncia Daniel Pérez Pallares por “diferencias estratégicas”

El lunes dejó de trabajar con Evelyn Matthei el publicista y experto en marketing político Daniel Pérez Pallares, quien se había incorporado en julio al comando de la candidata presidencial de Chile Vamos para diseñar una nueva estrategia de campaña.

La decisión fue comunicada ese mismo día al empresario Juan Sutil, quien hace dos semanas asumió el diseño estratégico de la candidatura.

Pérez Pallares era identificado como el impulsor de la idea de marcar una diferenciación nítida entre Matthei y José Antonio Kast, convencido de que solo así la exalcaldesa podía avanzar a la segunda vuelta. “Sin diferenciación, no hay razón para votar por la candidata”, sostenía en reuniones internas.

Sin embargo, su postura generó tensiones en el equipo, especialmente luego de que Matthei anunciara una querella contra responsables de ataques en redes sociales, medida que finalmente fue retirada para evitar un choque mayor con Republicanos. Cercanos al publicista señalan que se le intentó responsabilizar de esa línea confrontacional, lo que terminó desgastando su posición dentro del comando.

El estratega ecuatoriano explicó a The Clinic que su salida obedeció a “diferencias estratégicas y creativas con la campaña”, agregando que “la elección está todavía muy abierta” y que era mejor dejar espacio para que el equipo liderado por Sutil reorganice la estrategia. En su entorno recalcan que su plan nunca buscó judicializar la competencia, y que además mantenía discrepancias sobre la orientación creativa que debía tomar la campaña en los meses siguientes.

Desde el equipo de Matthei, en tanto, agradecieron públicamente el aporte de Pérez Pallares, destacando que dejó “estructurado de gran manera el equipo de marketing durante una etapa importante de la campaña”. Tras evaluar alternativas, se optó por continuar el trabajo bajo la dirección de los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers, conocidos por su rol en la campaña del Rechazo en 2022.