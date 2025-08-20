Vocera de Jara pide evitar autogoles, para no “tener que aclarar” errores

La exministra de la Mujer y vocera del comando de Jeannette Jara, Laura Albornoz, se refirió a los errores cometidos por la candidata presidencial, luego de que negara que el aborto libre estuviera incluido en su programa de primaria, pese a que sí figuraba. Un traspié similar ocurrió con la propuesta de nacionalizar el cobre y con la cantidad de retiros de fondos de pensiones que respaldó.

En entrevista con el programa Turno, Albornoz señaló que “ella se equivocó en dos oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, no ha dicho mentiras. Los seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Lo importante es no seguir profundizando sobre esa equivocación”.

La vocera agregó que existe una exigencia mayor hacia Jara por su condición de mujer: “Nosotros partimos del supuesto de que la vara es más alta para nosotros, por lo demás es una condición bien de género. Siempre tenemos que demostrar más estudios, más capacidad porque nos están exigiendo el doble”.

Albornoz subrayó que la candidata no debe exponerse a nuevos traspiés: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar. Pero insisto, Jeannette Jara es humana. Es una persona con un tremendo bagaje, con una tremenda capacidad de lo público, de generar diálogos con diferentes sectores del país. Esas son sus cualidades. Si se equivoca dos veces y la rectifica, para mí no es tema”.