Cambio de gabinete: Ignacia Fernández asume Agricultura y Nicolás Grau es ratificado en Hacienda

El Presidente Gabriel Boric concretó este jueves un nuevo ajuste ministerial que reordena el eje económico del gobierno. La jornada estuvo marcada por la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, quien dejó su cargo por motivos personales a siete meses del término del mandato.

En su reemplazo asumió el hasta ahora ministro de Economía, Nicolás Grau (FA), mientras que esa cartera quedará en manos de Álvaro García Hurtado (PPD), exministro de los gobiernos de Frei y Lagos, con trayectoria en la transición y el sector privado.

El cambio también alcanzó al Ministerio de Agricultura, donde María Ignacia Fernández (independiente), socióloga y exsubsecretaria de la cartera, asumió tras la salida de Esteban Valenzuela (FRVS). Este último, fue removido tras el quiebre de su partido con la lista única parlamentaria del oficialismo.