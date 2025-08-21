Golpe para La Moneda: renuncia el ministro de Hacienda, Mario Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este jueves su renuncia al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, convirtiéndose en la segunda salida ministerial de esta semana, tras Esteban Valenzuela, exministro de Agricultura.

Marcel renuncia en momentos complejos. Es el activo más importante del gobierno. Lo hace ad portas de presentar el presupuesto 2026, con bonos a colocar y en un escenario complejo afuera, en medio de negociaciones arancelarias y otras actividades clave.

El economista, quien se encontraba en el cargo desde el inicio de la actual administración, confirmó de manera escueta su decisión a su llegada a La Moneda, señalando únicamente que iba a “conversar con el Presidente”.

De acuerdo con información obtenida por El Mostrador, la salida del secretario de Estado se debería a motivos personales.

La renuncia de Marcel representa un golpe político para el Ejecutivo, considerando que era una de las figuras más relevantes del gabinete y uno de los pocos ministros que había permanecido en su cargo desde el inicio del mandato en marzo de 2022.

Marcel era uno de los ministros que se mantenía en el Gobierno desde el 11 de marzo del 2022. Desde esa fecha, fue considerado una de las cartas más fuertes del oficialismo. Además tal como lo han reconocido transversalmente distintas autoridades políticas, Marcel es una figura que “entrega garantías de seriedad y responsabilidad”.

En Sanhattan y Wall Street la renuncia cayó como un balde de agua fría. Esto se reflejó en el tipo de cambio y en la cotizacion de los bonos soberanos chilenos. Aunque se cree que la reacción inicial es exagerada y responde al primer anuncio.

Cambio de Gabinete

De esta forma, según pudo conocer El Mostrador a las 17:00 horas habrá un ajuste ministerial en el Salón Montt Varas de La Moneda. Lo que se sabe es que se anunciarán los reemplazantes de Esteban Valenzuela de Agricultura y de Mario Marcel de Hacienda.