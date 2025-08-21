Sismo en Mar de Drake: Senapred ordena evacuar playas de Magallanes por amenaza de tsunami

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instruyó la evacuación preventiva de las zonas de playa en la región de Magallanes luego del terremoto de magnitud 7,6 registrado la noche de este jueves en el Mar de Drake —también llamado pasaje o paso de Drake—, cerca de la Antártica chilena.

El movimiento telúrico, localizado a 259 kilómetros al noroeste de la Base Presidente Frei, alcanzó una profundidad de 20 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico. En atención a lo anterior, SENAPRED solicita abandonar zona de playa en Territorio Antártico.

Ante la emergencia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) declaró “Estado de Precaución” para todo el territorio antártico chileno, advirtiendo de un posible tsunami menor con impacto limitado sobre sectores costeros. En el resto del país, en tanto, la condición se mantiene como “informativa”.

La medida adoptada por Senapred incluye abandonar de inmediato playas, orillas rocosas, humedales, desembocaduras de ríos, caletas, puertos, muelles y paseos costeros. Además, se activó la mensajería SAE para reforzar el llamado a evacuar.

De acuerdo con las proyecciones del SHOA, las primeras olas podrían arribar a la Base Prat cerca de las 00:06 hora local (23:06 en Chile continental), mientras que a la Base O’Higgins lo harían alrededor de las 00:29 hora local (23:29 en Chile continental).

El Ejército informó que el personal de la Base O’Higgins se encuentra “sin novedad”, aunque igualmente recibió la orden de evacuar hacia sectores seguros pese a no haber percibido el sismo con gran intensidad.