[Lo+Leído] Al filo del plazo: estos son los ocho candidatos presidenciales

Por: El Mostrador

El 18 de agosto se cerró el plazo legal para inscribir candidaturas presidenciales ante el Servel, confirmando ocho postulantes: Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

  • El lunes pasado venció el plazo legal para inscribir candidaturas presidenciales ante el Servel, en miras a las elecciones de noviembre.

  • Ocho candidatos estarán en la papeleta: Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

  • Junto a las candidaturas presidenciales se inscribieron cinco pactos parlamentarios, además de partidos y movimientos fuera de alianzas.

  • Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls destacan por sus trayectorias en la izquierda extraparlamentaria, el oficialismo, el progresismo y la gestión deportiva, respectivamente.

  • Franco Parisi, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser representan candidaturas desde fuerzas emergentes hasta sectores tradicionales y de derecha, incluyendo opciones más moderadas y otras más radicales.

