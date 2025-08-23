[Lo+Leído] Al filo del plazo: estos son los ocho candidatos presidenciales

El lunes pasado venció el plazo legal para inscribir candidaturas presidenciales ante el Servel, en miras a las elecciones de noviembre.

Ocho candidatos estarán en la papeleta: Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Junto a las candidaturas presidenciales se inscribieron cinco pactos parlamentarios, además de partidos y movimientos fuera de alianzas.

Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls destacan por sus trayectorias en la izquierda extraparlamentaria, el oficialismo, el progresismo y la gestión deportiva, respectivamente.