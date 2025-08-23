[Lo+Leído] Investigan a exgeneral Gordon por intervenir en caso de droga que afectaba a familiar

Según dijo en un juicio el suboficial Luis Norambuena, Mafalda Gordon, hermana del exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y madre de Roberto Fregosi, pidió que desapareciera marihuana incautada a su hijo, lo que fue rechazado.

De acuerdo con el testimonio de Norambuena, Eduardo Gordon también lo llamó para que accediera a la solicitud de su hermana.

En el procedimiento, Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana en secado y dos plantas de cannabis de 8,5 kilos en la casa de Fregosi, quien declaró que era para consumo personal.

El Tribunal Oral de Melipilla condenó a Fregosi el 30 de junio por cultivo ilícito de cannabis sativa, imponiéndole 4 años de presidio menor en su grado máximo.