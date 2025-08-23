[Lo+Leído] Investigan a exgeneral Gordon por intervenir en caso de droga que afectaba a familiar
Un suboficial de Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana y dos matas de cannabis en la casa de Roberto Fregosi, sobrino del exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon. Según el policía, la madre de Fregosi intentó hacer desaparecer la droga e, incluso, llamó a su hermano para presionar.
Según dijo en un juicio el suboficial Luis Norambuena, Mafalda Gordon, hermana del exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y madre de Roberto Fregosi, pidió que desapareciera marihuana incautada a su hijo, lo que fue rechazado.
De acuerdo con el testimonio de Norambuena, Eduardo Gordon también lo llamó para que accediera a la solicitud de su hermana.
En el procedimiento, Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana en secado y dos plantas de cannabis de 8,5 kilos en la casa de Fregosi, quien declaró que era para consumo personal.
El Tribunal Oral de Melipilla condenó a Fregosi el 30 de junio por cultivo ilícito de cannabis sativa, imponiéndole 4 años de presidio menor en su grado máximo.
La Fiscalía Occidente investiga los hechos relacionados con la intervención de Mafalda Gordon y Eduardo Gordon, mientras Carabineros aseguró que no hubo encubrimiento ni trato diferenciado.
