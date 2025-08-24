Ataque armado en Victoria deja un muerto y un herido grave: se halló munición de guerra en el lugar

Un trabajador falleció y otro resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido durante la noche del sábado en el sector de Selva Oscura de la comuna de Victoria, región de La Araucanía. Las víctimas, identificadas como Manuel León Urra (60 años) y César Osorio (50 años), se desempeñaban como guardias de seguridad y prestaban servicios para la empresa CMPC.

Ambos hombres se movilizaban en una camioneta en labores de vigilancia cuando fueron atacados por desconocidos que utilizaron armas de fuego. León, quien conducía el vehículo, falleció en el lugar a causa de las heridas, mientras que Osorio fue trasladado de urgencia al Hospital de Victoria, donde permanece en estado grave.

“Carabineros tiene desplegado sus mayores esfuerzos y sus medios en la zona. Hay medios blindados, territoriales, también hay vigilancia aérea permanente que van a cooperar en el trabajo pericial que se está realizando. Y la idea es lograr prontamente, ojalá la identificación de estos autores y posteriormente la ubicación”, señaló el jefe de zona de control de orden público de la región, Cristián Mansilla.

Ignacio Lira, gerente de Asuntos Corporativos Bosques de CMPC, confirmó el hecho y expresó: “Lamentablemente en un nuevo hecho de violencia, dos trabajadores que prestaban servicio de vigilancia fueron atacados, y uno de ellos falleció producto de las heridas”, señaló, añadiendo que la empresa está acompañará a las familias y se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación.

Carabineros, la PDI y personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) concurrieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, señaló que “aparentemente, habría municiones que pudieran ser munición de guerra y munición convencional”.