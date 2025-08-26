Ignacio Montes, analista político, y escándalo de hermana de Milei: “Es tocar el núcleo personal”

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo por la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se admite el pago de un 8% en coimas a cambio de contratos con el Estado. Según la denuncia, un 3% habría ido a parar a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. Esto se suma a otras polémicas como la presunta estafa con la criptomoneda $Libra y denuncias de cobros a empresarios para reunirse con el mandatario.

En ese sentido, y en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista argentino Ignacio Montes advirtió que “tocar a Karina Milei es tocar el núcleo personal, más allá de lo político, al núcleo emocional del presidente (…) quitarle a Karina Milei es como quitarle un pedazo de sí mismo, y sin ese pedazo, políticamente no funciona”. En ese sentido, sostiene que el caso compromete directamente el corazón del poder presidencial, ya que Milei depende de su hermana tanto en lo emocional como en la gestión diaria.

Montes recordó que el mandatario se presentó como una innovación frente a la “casta”, pero este caso involucra a figuras cercanas al clan Menem, operadores que hoy rodean a Karina. Explicó que el esquema denunciado es sensible porque involucra a discapacitados: “Uno puede decir obra pública, armamentos, pero discapacitados… estamos ante un tema sensible”. Según los audios, el 8% en sobornos se repartía con un 5% para operadores y un 3% para la secretaria de la Presidencia.

En cuanto al impacto, Montes subraya que Milei mantiene una relación de dependencia con su hermana desde su infancia marcada por una rígida educación y una mala relación con su padre. “La pésima relación que ha tenido Milei con su padre tuvo como consecuencia que buscara refugio o protección o sustituto en su hermana. Por lo tanto, más allá de la política, Milei tiene una dependencia enorme en lo emocional hacia Karina Milei, a su hermana, pero además le delega cuestiones que no le interesan, como es el manejo de la política diaria, con lo cual hay una doble dependencia”, dijo.

Respecto al perfil de Karina, el analista destacó que “es licenciada en Relaciones Públicas, pero su carrera laboral no va más allá de la gastronomía y el tarot. De allí pasó directamente a la Secretaría General de la Presidencia, rodeándose de veteranos políticos como los Menem, con sus defectos y manías, y de allí los casos de corrupción”..