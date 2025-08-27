Todos contra Carmona: ministra Orellana dice que es “poco útil” su intento de pautear a Jara

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), respondió nuevamente a las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien cuestionó la renuncia de Mario Marcel y habló de un “desgranamiento” en el Gobierno.

En conversación con Radio Universo, la secretaria de Estado señaló: “Yo creo que esa es una pregunta que se le tiene que hacer a él, qué es lo que busca con eso. No puedo responder yo por su intención, porque no las conozco”.

Añadió que, desde su mirada, “hay bien poco interés de la ciudadanía en la política como lo que debaten los políticos entre políticos respecto a lo que dijo uno u otro. El interés de la ciudadanía está en las propuestas para el país”.

Orellana también defendió la autonomía de la abanderada oficialista: “Yo creo que, al menos habiéndola visto cómo lideró el debate respecto a la reforma de pensiones, existían estas mismas tendencias al intento de pautear, y tenemos igual reforma de pensiones. Así que no tengo duda de que la candidata tiene la plena capacidad de sobreponerse a estos intentos”.

Consultada sobre si mantiene su opinión, respondió: “Seguramente él opina lo mismo de mí”. Y frente a si hay machismo en estos intentos de marcarle la pauta a Jeannette Jara, apuntó que “no sabría decir cuál es el interés, sí puedo decir que me parece poco útil. Yo sí creo que hay una cuestión consistente desde la reforma de pensiones, desde parlamentarios, desde referentes de distintos ámbitos por tratar de pautear a Jeannette. Y ahí está la reforma de pensiones”.