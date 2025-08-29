Carmona y sus críticas a Marcel que tensionan la campaña de Jara: “No la he perjudicado en absoluto”

La pugna interna que se instaló en el oficialismo durante los últimos días, luego de que Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), criticara la gestión de Mario Marcel tras su salida del Ministerio de Hacienda, tiene un nuevo capítulo.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos desde el Socialismo Democrático, que acusó a Carmona de “torpedear” la candidatura presidencial de Jeannette Jara y puso en duda su compromiso con la campaña.

Sin embargo, al arribar a Santiago tras un viaje a México donde participó en actividades políticas, Carmona desestimó que sus comentarios hayan afectado la postulación de Jara y reafirmó su respaldo hacia la abanderada. “No la he perjudicado en absoluto, me la he jugado por entero y creo que el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó”, señaló.

El líder comunista agregó que respetará la autonomía de la candidata en su actuación y que cualquier opinión que ella exprese no será objeto de polémica por su parte. “Yo no voy a polemizar con la candidata porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y todo comentario, opinión o posición que exprese ella, no va a sacar comentarios de mi parte”, enfatizó.

Carmona sostuvo que su foco está en consolidar la unidad del PC y su rol dentro de la campaña electoral: “Me concentro en formar partido, que ese partido tenga ideas, que ese partido construya unidad, que ese partido sea clave en la batalla electoral de noviembre”. Reiteró que su responsabilidad política es representar la visión de su organización, respetando las opiniones de otros sectores dentro del oficialismo.