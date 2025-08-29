Fiscal Valencia confirma petición de Carmona para reunirse con él por caso Jadue pero será “estéril”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, solicitó una audiencia en el Ministerio Público luego de la acusación formal contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares.

En conversación con Radio Agricultura, Valencia precisó que “el presidente del Partido Comunista manifestaba su interés en que lo recibamos en la fiscalía, incluso hizo una presentación conforme a la ley que regula al Ministerio Público. Esas presentaciones tienen que cumplir con ciertas formalidades, entre ellas, señalarse el propósito, que no corresponde que se comunique por los diarios; tiene que hacerse por los canales formales”.

El fiscal nacional remarcó que Carmona aún no presenta la solicitud por la vía adecuada: “Una vez que eso se recepcione, que estoy seguro que probablemente lo va a hacer, porque ha hecho público su interés en ser recibido, la vamos a resolver a la brevedad posible”.

Consultado sobre un eventual vínculo de la reunión con la campaña de Jadue, Valencia advirtió: “No creo que sea eso. Si así fuera, sería una petición estéril, porque el fiscal nacional no puede dejar sin hacer una acusación”.

Y agregó: “Imagino que debe girar en torno a la situación del militante de su partido que está acusado y que, al parecer, está en riesgo sus posibilidades de presentarse en la elección. Esa es una materia electoral, a mí no me corresponde pronunciarme, pero no creo que se refiera a una petición para que se deje sin efecto la acusación, porque no tendríamos atribuciones para eso”.

Jadue enfrenta un escenario judicial tras el cierre de la investigación y a pocas semanas de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el 8 de octubre, donde arriesga más de 18 años de cárcel por fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

Pese a ello, el Partido Comunista oficializó su candidatura a diputado por el Distrito 9, pero su postulación ya cuenta con dos impugnaciones: una presentada por el abogado querellante del caso ante el Servel, y otra por Renovación Nacional ante el Tribunal Electoral, buscando excluirlo del padrón debido a la acusación penal vigente.