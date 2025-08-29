Presidente Boric repite inasistencia a la cena anual que organiza la Sociedad Nacional de Minería

Por segundo año consecutivo, el Presidente Gabriel Boric no asistió a la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), instancia que reúne al mundo político, empresarial y gremial en el marco del mes de la minería.

En 2022 y 2023 sí participó, pero en su primera intervención fue abucheado tras llamar a los empresarios del sector a respaldar una reforma tributaria.

La versión 2025 del evento comenzó con un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en la mina El Teniente de Rancagua. Aunque el Mandatario no estuvo presente, sí participaron la ministra de Minería, Aurora Williams; el ministro de Economía, Álvaro García; el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; y el canciller Alberto van Klaveren.

En su discurso, Williams adelantó la firma del primer contrato especial de operación de la estrategia nacional del litio, subrayando que esto refleja el rol estratégico de Chile en la transición energética.

Durante la cena también se destacó que en los últimos años se triplicó la participación femenina en la minería, así como el proyecto de ley que busca modernizar la Empresa Nacional de Minería (Enami) para fortalecer su gobernanza. Junto a ello, se anunciaron nuevas iniciativas para fomentar la pequeña minería y reforzar la seguridad laboral en el sector.