José Zara Holger fue detenido de nuevo: esta vez por crimen de Ronni Moffitt

José Zara Holger fue detenido nuevamente apenas horas después de salir de la cárcel de Punta Peuco, en la prisión donde cumplía una pena por el asesinato del general Prats y su esposa. La causa: Esta nueva detención corresponde a la investigación por el homicidio de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier.

Zara Holger ya estaba procesado junto a Raúl Iturriaga Neumann como autor del homicidio de Moffitt, pero se encontraba sin medidas cautelares porque estaba cumpliendo una condena en otra causa. Orden judicial y destino: El arresto fue ordenado por el ministro Alejandro Aguilar, subrogante de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza (quien está con licencia médica). Tras la detención, fue enviado de regreso a Punta Peuco.

El arresto fue ordenado por el ministro Alejandro Aguilar, subrogante de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza (quien está con licencia médica). Tras la detención, fue enviado de regreso a Punta Peuco. Contexto del crimen: El homicidio de Ronni Moffitt ocurrió en el contexto del atentado con coche bomba perpetrado en Washington D.C. el 21 de septiembre de 1976, que también acabó con la vida de Orlando Letelier y es atribuido a la DINA.