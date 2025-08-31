Colo Colo rompe la mala racha y vence a la U en un Superclásico marcado por la tragedia

El Superclásico 198 del fútbol chileno tuvo todos los ingredientes de una jornada inolvidable: tensión, polémica, un final dramático y, lamentablemente, la tragedia que enlutó la fiesta.

Colo Colo derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en el estadio Monumental, cortando así una racha adversa en los clásicos de 2025, el año de su Centenario, y sumando su primera victoria sobre la U desde 2022.

El duelo arrancó con los azules mejor parados. El equipo de Gustavo Álvarez controlaba el balón y se aproximaba con peligro, hasta que una jugada cambió el destino del encuentro. A los 31 minutos, el juez Cristian Garay expulsó a Franco Calderón por una dura infracción sobre Vicente Pizarro. La roja dejó a la visita con uno menos y el trámite se volcó a favor de los albos.

Aun así, la U casi sorprendió antes del descanso, cuando un cabezazo de Lucas di Yorio se estrelló en el palo. El Monumental quedó en silencio, sin saber que minutos más tarde otra noticia ensombrecería la tarde: durante el entretiempo se confirmó la muerte de un hincha que cayó desde un techo del recinto colocolino. La tragedia marcó el clásico, aunque el partido no se detuvo.

En el complemento, Colo Colo se adueñó del balón y multiplicó sus aproximaciones. Pizarro y Javier Correa estuvieron cerca de abrir el marcador con disparos que se estrellaron en la madera, mientras Cristopher Toselli respondía bajo los tres palos. El suspenso se extendía hasta que, a los 82’, Francisco Marchant ganó por arriba y su cabezazo dio en el travesaño. El rebote quedó servido y Pizarro, de zurda, envió la pelota a la red. El hijo del ministro del Deporte se convirtió en héroe, desatando la euforia en Macul.

Sin embargo, todavía había espacio para la angustia. En tiempo agregado, Rodrigo Contreras tuvo la igualdad para la U, pero increíblemente falló con el arco a disposición. El error sentenció la suerte azul y desató la celebración alba.

Con el triunfo, Colo Colo escaló al octavo lugar con 31 puntos, ilusionado con un cupo en la Copa Sudamericana. La U, en tanto, quedó tercera con 38 unidades, a 15 del líder Coquimbo Unido y con el título cada vez más lejano. Ambos equipos volverán a verse las caras pronto: el próximo 14 de septiembre en la Supercopa que se disputará en Santa Laura, en un duelo que promete ser tan cargado de emociones como este clásico inolvidable.