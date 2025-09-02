Funcionarios FACh fueron sancionados por negarse a abordar un C-130 por malas condiciones de la nave

Veinte funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron sancionados con tres días de arresto militar tras negarse a abordar un avión Hércules C-130 con destino a la Antártica, argumentando problemas de seguridad en la aeronave.

De acuerdo a radio Bío Bío, el episodio ocurrió el 15 de diciembre de 2024, cuando pilotos y técnicos informaron por escrito a sus superiores que la nave C-130 matrícula 995 presentaba discrepancias en los indicadores de combustible, lo que podía provocar un desbalance en los estanques y comprometer la seguridad del vuelo. Recordaron que fallas similares estuvieron presentes en el C-130 que cayó en el Mar de Drake en 2019, tragedia en la que murieron 38 personas.

En los informes, algunos funcionarios señalaron abiertamente el temor de volar por el recuerdo del accidente, mientras que otros añadieron que la aeronave también tenía problemas de presurización y cableado eléctrico en mal estado, condiciones detectadas en el avión siniestrado. “El vuelo no cumple con los estándares mínimos de seguridad operacional”, escribió uno de los pilotos.

Pese a las advertencias, denunciaron que la instrucción inicial fue realizar el vuelo “de todas formas”. Ante la negativa, la FACh convocó a una reunión esa misma tarde, donde se decidió no autorizar el despliegue de la aeronave. Sin embargo, la institución desestimó las alegaciones de los uniformados y los sancionó por generar “un ambiente de desconfianza en las tripulaciones”, acusándolos de haber provocado “una falsa alarma, desorden o confusión”.

Finalmente, el documento oficial de la Segunda Brigada Aérea de la FACh estableció que las discrepancias estaban siendo “debidamente atendidas y analizadas” y que la conducta de los funcionarios había quebrantado sus deberes militares, sellando así la sanción.