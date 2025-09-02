Jara amiga con Matthei tras destacar “gran reforma” de pensiones: “La gente está chata de peleas”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei elogió la reforma previsional impulsada por la exministra del Trabajo y actual candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

“Es una gran reforma”, dijo la abanderada de Chile Vamos, durante su participación en el matinal de Mega, Mucho Gusto, aunque aclaró que no se trata solo de un logro de Jara, sino de un acuerdo colectivo que involucró a distintos actores políticos, como Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Mario Marcel y la propia Jara.

Matthei remarcó que “los seis puntos van a la cuenta, los seis puntos reciben intereses y reajustes, los seis puntos se contabilizan en su cuenta y si usted se muere van a la herencia”, destacando los beneficios concretos de la nueva ley. También enfatizó que todos los sectores cedieron algo para alcanzar un consenso: “Todos renunciaron a algo y acá hubo un gran equipo”.

La respuesta de Jeannette Jara no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, la candidata oficialista agradeció el gesto: “Gracias por reconocer el trabajo, @evelynmatthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas. Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida”.