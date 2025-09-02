Ministro Elizalde critica idea de legalizar autos robados que propone candidato boliviano

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, quien afirmó que, de llegar al poder, impulsaría la “legalización” de los llamados autos chutos, vehículos de procedencia ilegal, muchos de ellos robados en Chile.

En entrevista con Tele13 Radio, Elizalde recalcó que, aunque el gobierno busca fortalecer las relaciones con los países vecinos, iniciativas de este tipo son “un incentivo para que se sigan cometiendo ilícitos”. “Bienes que son obtenidos a través de un ilícito… establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos. En Chile, fuera de Chile, donde sea”, sostuvo.

El ministro añadió que la cooperación internacional debe basarse en el respeto al Estado de Derecho: “Esperamos que exista colaboración entre gobiernos, pero bajo un principio básico, que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando”.

Las declaraciones de Paz —candidato del Partido Demócrata Cristiano boliviano— fueron recogidas por el medio El Ánfora, donde defendió su plan: “Parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto ‘chuto’ en Bolivia. La mayoría de esos 5.700.000 informales, hasta los formales tienen autos ‘chutos’. Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.