PC recibe portazo de Fiscalía por caso Jadue: Valencia no se reunirá con Carmona pese a solicitud

El fiscal nacional, Ángel Valencia, le cerró la puerta a Lautaro Carmona: no habrá reunión entre el jefe del Ministerio Público y el presidente del Partido Comunista para tratar el caso de Daniel Jadue.

Valencia ya había advertido el viernes, en Radio Agricultura, que si la cita buscaba abordar la acusación contra el exalcalde de Recoleta —hoy candidato a diputado por el Distrito 9— sería “estéril”, porque “el Fiscal Nacional no puede dejar sin hacer una acusación”.

La solicitud dio varias vueltas antes de formalizarse. Según conocedores del trámite, Carmona ingresó tres veces el pedido: primero por un formulario obsoleto, luego vía Transparencia Activa y, tras ser derivados a la plataforma de lobby —donde también tuvieron problemas—, una representante de Carmona y del exdiputado y abogado de Jadue, Hugo Gutiérrez, llegó presencialmente a Fiscalía Nacional para ingresar la solicitud como correspondía.

Recién este martes, con la petición en regla, Valencia revisó el contenido y confirmó que el motivo era discutir el proceso penal que enfrenta Jadue, acusado por la fiscal Giovanna Herrera de fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

Ante ese escenario, resolvió no recibir a Carmona y derivar el encuentro al jefe de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, por ser el encargado de monitorear técnicamente estas causas sin intervenir en la autonomía de las fiscalías regionales.

En su respuesta, Valencia reiteró la lógica que ya había explicado al aire: “Si así fuera, sería una petición estéril”, dijo sobre la posibilidad de que un líder partidario pretenda revertir una acusación por la vía administrativa.

La Fiscalía ofreció a Carmona y Gutiérrez dos alternativas para reunirse con Campos: este mismo martes a las 17:00 horas o el viernes 5 de septiembre, a la misma hora.

La definición ocurre mientras la acusación contra Jadue —que habilita la preparación de juicio— abre además un flanco electoral: con la causa en curso, el exalcalde arriesga perder derechos políticos según la Constitución, y enfrenta acciones paralelas, como el reclamo de RN ante la justicia electoral para excluirlo del padrón.