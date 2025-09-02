Sumario contra jueza Irene Rodríguez: prepara su defensa mientras fiscal judicial levanta cargos

Fue el lunes 25 de agosto cuando la suspendida jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, recibió una notificación judicial en el marco del proceso disciplinario que enfrenta tras la errada liberación de Alberto Carlos Mejía, sindicado como el sicario del “Rey de Meiggs”.

Según el diario La Tercera, ese día se le informó que la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, había cerrado la investigación administrativa y formulado cargos en su contra. Con ello se abrió el plazo para que Rodríguez presente sus descargos. Tenía cinco días para responder, pero solicitó una prórroga de tres más, en los que prepara su defensa tanto en la arista penal como en la administrativa.

Desde el Poder Judicial señalaron que el sumario está en etapa resolutiva y recordaron que estas causas son reservadas. Sin embargo, explicaron que en este período la jueza podrá ofrecer pruebas, especificar testigos y rendir declaraciones. Tras ello, un informe será enviado a la Corte de Apelaciones, que deberá resolver. En la fase final, la propia magistrada podría exponer su versión en una audiencia de alegatos ante los ministros.

En paralelo, sigue abierta la investigación penal liderada por el fiscal regional de la zona Occidente, Marcos Pastén, quien indaga el error que permitió que Mejía saliera caminando de Santiago 1 el 10 de julio, cuando se le identificaba como Osmar Ferrer. En esa causa, Rodríguez figura como imputada por el delito de prevaricación culposa. También se investigan a dos funcionarios judiciales que participaron en la audiencia del 9 de julio y a siete gendarmes que intervinieron en el procedimiento. La Fiscalía busca esclarecer de quién fue la responsabilidad de la liberación.

Actualmente, Mejía se encuentra detenido en Colombia, a la espera del proceso de extradición a Chile, mientras la jueza Irene Rodríguez enfrenta un complejo panorama judicial y disciplinario que podría definir su continuidad en el Poder Judicial.