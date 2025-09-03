Caso Audio: Corte Suprema abre cuaderno de remoción contra suspendido ministro Antonio Ulloa

La Corte Suprema resolvió abrir un cuaderno de remoción contra el ministro suspendido de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, en el marco del denominado Caso Audio.

Según informó el Poder Judicial, la notificación fue realizada por el secretario subrogante Marcelo Doëring Carrasco y, desde este miércoles 3 de septiembre, el magistrado cuenta con cinco días hábiles para presentar su informe de descargos.

El lunes recién pasado, el Pleno de la Suprema había sancionado a Ulloa con dos meses de suspensión y ordenó iniciar este proceso de remoción, tras revelarse conversaciones con el abogado Luis Hermosilla —imputado en la causa— que apuntarían a gestiones para influir en nombramientos judiciales, en beneficio propio y de otros jueces y fiscales.

Este caso corre en paralelo al proceso que enfrenta la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, igualmente vinculada a Hermosilla. En su caso, la investigación determinó que habría solicitado beneficios personales y para terceros, comprometiendo su imparcialidad en resoluciones que favorecieron al jurista.

Dichos antecedentes, que datan desde su etapa como jueza del 3° Tribunal Oral en lo Penal, hoy amenazan con costarle la pérdida de su cargo.