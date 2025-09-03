Corte Suprema fija para el próximo lunes 8 la decisión sobre remoción de ministra Verónica Sabaj

La Corte Suprema fijó para el lunes 8 de septiembre la audiencia en que se resolverá la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. El proceso se abrió tras conocerse antecedentes del denominado caso Audio, en el que se revelaron intercambios de mensajes entre Sabaj y el abogado Luis Hermosilla.

Según la investigación, la magistrada habría solicitado beneficios personales y para terceros, comprometiendo su imparcialidad en fallos que habrían favorecido al jurista.

Estos hechos se remontan a su etapa como jueza del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, justo cuando postulaba a la Corte de Apelaciones, cargo que hoy ocupa.

El cuaderno de remoción contra Sabaj se enmarca en conductas que afectan la dignidad del cargo o constituyen notoria negligencia.

Tras el cierre del plazo de descargos, el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, convocó a la audiencia de pleno donde los ministros deberán escuchar alegatos y votar. Para que la remoción se concrete se requiere la mayoría absoluta de los ministros en ejercicio.