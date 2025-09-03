Gobierno designa a nuevos embajadores para Suiza y en representación de Chile ante la OEA

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, anunció que el Presidente Gabriel Boric designó a Carla Serazzi como embajadora de Chile en Suiza, a Tomás Pascual como representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y ascendió al grado de embajadora a Andrea Droppelmann.

Carla Serazzi, periodista de la Universidad Católica del Norte y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello, se desempeñaba como jefa de la División de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior, con labores en Irlanda, en Naciones Unidas y en la OEA. Posee un máster en administración pública en la Universidad de Harvard y estudios de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Por su parte, Tomás Pascual, abogado de la Universidad de Chile, se desempeñaba como jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene un máster en derecho internacional de los derechos humanos en la London School of Economics y experiencia en justicia penal, litigación en casos de violaciones a los derechos humanos y docencia en universidades chilenas y extranjeras.

En tanto, Andrea Droppelmann, actual jefa de la División de Asuntos de Género de la Cancillería, fue ascendida al rango de embajadora. Periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad Diego Portales, ha trabajado como consejera en la embajada en Canadá, cónsul en Estocolmo y en la misión en Japón, además de cumplir diversos cargos en la Cancillería. Tiene un magíster en relaciones internacionales y comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.